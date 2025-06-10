Взял 180 миллионов, озолотил жен. За что задержали мэра Красноярска Логинова

Мэр Красноярска Владислав Логинов еще 8 июня радовался сказочной жизни, а уже на следующий день следователи взяли его под стражу. Градоначальника подозревают в крупнейших взятках. Чем успела обзавестись его семья, причем тут «золотая» баня и связан ли чиновник с картелем — в материале 360.ru.

Как задержали мэра Красноярска Общественность узнала о задержании Логинова из прессы. Сообщалось, что чиновника забрали в Следственный комитет на допрос. Вскоре после этого начались обыски в его резиденции и офисе городской администрации. Предположительно, Логинова могут отправить в Москву для решения вопроса о мере пресечения. Пресс-служба мэрии изначально ситуацию не комментировала. Инсайдеры утверждали, что показания против градоначальника предоставили его бывшие коллеги, ранее попавшие под следствие. За что прокуратура проверяла Логинова раньше Логинову 58 лет, он родился в Ачинске Красноярского края. Большую часть карьеры он построил в дорожной отрасли. Предприниматель поднялся до директора ОАО «Асфальтобетонный завод». На госслужбе он появился в 2012 году, прошел через управление муниципального заказа, руководил Свердловским и Советским районами Красноярска, а в 2022 году городской совет депутатов избрал его мэром.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы, судя по краевым СМИ, начались почти сразу. Уже через два месяца после инаугурации Telegram-каналы местных сайтов обвинили его в прокладке дороги и водопровода к собственному коттеджу за счет бюджета, оценив работы в 30 миллионов рублей.

Обвинители полагали — Логинов выстроил эту дорогу в то время, как многодетные семьи из соседних домов ждали асфальтированных подходов около 10 лет, отметило издание «ТВК». В чем обвиняют Владислава Логинова Официальный представитель Следственного комитета России подтвердила задержание Владислава Логинова днем в понедельник, 9 июня. Мэру Красноярска вменяют получение взятки, сумма которой превысила 180 миллионов рублей. Притом взятку Логинов, по версии следствия, получил не только деньгами. Предполагается, что владелец одной из компаний в качестве благодарности за победы в муниципальных тендерах построил красноярскому главе «золотую» баню на участке. Оперативники вывели чиновника прямо из его кабинета, после чего обыскали коттедж в поселке Славянский и профильные департаменты мэрии; изъяты документы и цифровые носители, имеющие значение для дела. Производство началось по шестой части статьи 290-й Уголовного кодекса России. Логинову, в теории, грозит до 15 лет лишения свободы, это максимальное наказание по такой статье. Его вина еще не доказана, пока речь идет только об обвинениях. Как мэр Красноярска жил свою лучшую жизнь Семья Логиновых построила себе коттедж в престижном микрорайоне. Дом площадью почти 240 квадратов расположен на участке в 16 соток. По рыночным котировкам такие объекты стоят около 40 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

В прежних декларациях мэр честно признавал свои скромные доходы. В год Логинов официально получал более шести миллионов рублей. Рассказывал чиновник налоговой и о своем автопарке из элитных автомобилей, показывал катера и мотоциклы BMW.

Что заработала семья Логинова Красноярский градоначальник был трижды женат. Предполагается, что одной из его супруг была Татьяна Логинова — счастливая владелица квартиры за 25 миллионов рублей в сочинском комплексе «Министерские озера». Передвигаться женщина предпочитает на Land Rover Discovery, утверждает Life.ru. Его новая жена, Анастасия Логинова, до лета прошлого года возглавляла финансовый отдел департамента городского хозяйства. То же издание сообщало, что женщину часто обсуждали местные жители, обращавшие внимание на ее любовь к большим тратам. Из администрации Логинова ушла как раз после первых задержаний чиновников, которые, предположительно, могут быть связаны с текущим делом мэра. Неплохо устроился под крылом отца и Кирилл Логинов. Он получил место в муниципальном управлении дорог — по информации местных изданий, он уволился одновременно с Анастасией Логиновой. Причем тут картель По информации прессы, более 100 миллионов рублей Логинов мог получить от Декарда Ханагяна, руководителя «Промстроя». Ханагян, сотрудничая с прокуратурой в рамках сделки, раскрыл, как предполагается, всю схему. Силовые структуры разоблачили «дорожный картель» как раз после задержания Ханагяна. Власти установили, что муниципальная компания САТП, ответственная за содержание дорог, выигрывала тендеры от Управления дорог и благоустройства, после чего передавала заказы «Промстрою», как субподрядчику. Итог схемы для предпринимателя получился более чем удачным. В его карманах осел миллиард рублей, тогда как САТП досталось лишь пять миллионов. Первые допросы Ханагяна стоили верхушке города очень дорого.

Фото: РИА «Новости»

Коррупция в Красноярске Предположительно, истоки нынешнего уголовного дела уходят в серию скандалов, сотрясавших администрацию Красноярска весь прошедший год. Крупные проблемы у местных властей начались осенью 2024 года, когда пост первого заместителя мэра покинул Вадим Войцеховский. Он ушел после того, как прокуратура усмотрела конфликт интересов в контракте по обустройству остановок на 50 миллионов рублей. Краевой прокурор Тютюник объяснял, что Войцеховский продвигал интересы некоего предпринимателя. Уголовное дело против экс-чиновника возбуждать не стали — причины такого решения Следственный комитет не разъяснял. В декабре 2024-го власти арестовали бывшего вице-мэр Алексея Давыдова: следствие считает его посредником при передаче 73 миллионов рублей экс-главе управления дорог Евгению Жвакину. Советника Логинова Артура Арутюняна следователи взяли под стражу уже в феврале 2025 года. Мужчину подозревают в превышении полномочий при распределении муниципального имущества. По словам источников в правоохранительных органах, именно показания Арутюняна и Давыдова позволили сформировать доказательную базу против действующего мэра. Все подозрения в отношении местных властей так или иначе связаны с дорожными работами в Красноярске. Хитрая афера вокруг завода Однако есть и другая версия развития дела Логинова. Пресса предполагала, как пишет Lenta.ru что красноярского градоначальника могли задержать только из-за Артура Арутюняна. В феврале 2025 года ФСБ задержала Арутюняна за мошенничество на торгах. Его обвиняют в том, что он препятствовал передаче помещений, купленных ОАО «Асфальтобетонный завод» в 2023 году, и инициировал разрыв договора. Ущерб заводу оценивается в 455 миллионов рублей. Действовал ли он самостоятельно, пока неизвестно.

Фото: РИА «Новости»

Отставки Логинова требовали еще в прошлом году В региональном отделении ЛДПР задержание Логинова сочли «не неожиданностью, а закономерным итогом» политики, проводимой мэром и его окружением. Во фракции напомнили, что требовали отставки Логинова и обвинили его в «коррупционных скандалах, связанных с контрактами на ремонт дорог», «мутных схемах» и бездействии «в ответ на системные проблемы». По данным партии, весной 2025 года жители Красноярска обвинили Логинова в десятках серьезных проблем. Политический кризис Красноярска Депутат городского совета Вячеслав Дюков направил губернатору Михаилу Котюкову петицию с призывом уволить Логинова. Поводом стали многочисленные уголовные дела против чиновников из местной администрации. Дюков отметил, что после ареста Артюняна подчиненные начали сдавать компромат на руководство, утверждая, что их принуждали к незаконным действиям под угрозой увольнения. Политолог Александр Чернявский в беседе с Lenta.ru заявил, что слухи о проблемах Логинова с законом ходили еще с весны 2024 года. По его мнению, арест мэра стал серьезным ударом по репутации губернатора края Михаила Котюкова.

Фото: РИА «Новости»

Что грозит Владиславу Логинову Следователи центрального аппарата Следственного комитета намерены ходатайствовать о заключении Логинова под стражу; слушания пройдут в Басманном суде Москвы в ближайшие дни. Юристы отмечали, что признание вины и сотрудничество с правоохранительными органами в теории могут смягчить приговор, однако объем предполагаемых «откатов» и публичный резонанс делают условное наказание маловероятным.