«И консервы не помогут». Пушков посоветовал датчанам присмотреть за Фредериксен

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков посоветовал датчанам внимательнее отнестись к душевному состоянию премьер-министра Дании Метте Фредриксен, из-за ее страха нападения российской армии на Данию. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Так сенатор прокомментировал призывы главы правительства Дании запасаться консервами и другими предметами первой необходимости на три дня. По ее словам, датчанам стоит опасаться нападения со стороны России.

«Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами… на три дня — на случай „нападения русских“», — написал глава Совфеда.

Он предположил, что такие мысли появились у премьер-министра под влиянием шведских газет, в которых, по словам Пушкова, «уже лет 10 ждут „нападения на Гетеборг“ — все никак не дождутся».

Пушков посоветовал датчанам внимательнее наблюдать за психическим здоровьем своего премьер-министра.

«Не то, неровен час, сиганет из окна своего офиса с криком „Русские идут!“, как прыгнул в свое время глава ВМС США Джеймс Форрестол. Тогда ей и консервы не помогут», — подытожил сенатор.