Жителям Дании следует подготовить продукты и вещи первой необходимости для кризисных ситуаций. Об этом телеканалу Danmarks Radio рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В предновогоднем интервью в подкасте Stjerner og Striber она призналась, что сама уже собрала запасы, которых на три дня хватит для автономного существования при отсутствии электричества и интернета.

«В 2025 мы примем на себя большую ответственность за нашу собственную безопасность, как граждане, как нация и как часть ЕС», — подчеркнула премьер.

Фредериксен уточнила, что призыв запастись консервами не связан с риском вооруженного нападения на страну.

«Но риск других видов нападения, таких, как гибридные или кибератаки, существует», — добавила она.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев допустил, что Россия простит страны Азии и Латинской Америки, которые по указанию Запада участвовали в «антироссийском западном треше». По его словам, некоторые государства пошли на это из-за давления со стороны англосаксов.