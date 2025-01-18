Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам

Хинштейн признал, что у него нет доверия к местным чиновникам

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн признался, что у него нет доверия к местным чиновникам. Об этом сообщил его советник Роман Алехин в своем Telegram-канале .

«Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит из-за коррупционной схемы, ответить», — сказал врио губернатора на внеплановой встрече с жителями Суджанского района.

Хинштейн отметил, что правоохранительные органы уже получили материалы с информацией о деятельности некоторых местных чиновников для дальнейших разбирательств.

Алехин добавил, что этим заявлением Хинштейн анонсировал новые уголовные дела в отношении чиновников Курской области. Советник губернатора не исключил, что в регионе реализуют совершенно новый сценарий для России.

Ранее врио губернатора поручил местным чиновникам открыть комментарии в социальных сетях. Хинштейн отмечал, что по деятельности в Сети также будут оценивать эффективность их работы. Для этого раз в месяц станут озвучивать рейтинг, отражающий активность представителей власти в обратной связи с местными жителями.

Врио губернатора предложил уволиться чиновникам, не готовым работать с возросшим объемом нагрузки в новом формате.