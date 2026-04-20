Хинштейн вернулся на работу в Курскую область после аварии

Пострадавший в ДТП Хинштейн вернулся в Курскую область после реабилитации
Глава Курской области Александр Хинштейн вернулся в регион после восстановления от последствий ДТП. Об этом он сообщил в канале в MAX.
«С сегодняшнего дня выхожу в полноценный рабочий режим, завершил курс реабилитации», — заявил губернатор в видеообращении.
Хинштейн уточнил, что его нога полностью пока не восстановилась, травма оказалась серьезной.
«Какое-то время придется заниматься, но работаю в полноценном режиме», — добавил он.
В январе автомобиль Хинштейна попал в аварию в Курской области. Губернатор получил переломы двух отростков позвоночника, трех ребер и бедренной кости, других пострадавших в ДТП не было.
Врачи отмечали, что главе региона необходимо не менее трех месяцев для восстановления. Практически сразу после ДТП Хинштейн продолжил работу, проводя рабочие встречи в палате в реабилитационном центре.