Хинштейн призвал курских чиновников предупреждать о поездках за границу

Курских чиновников призвали согласовывать выезд за границу в целях безопасности и во избежание различных провокаций. Об этом во время заседания областного правительства заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Во время заседания Хинштейн обратился к Ирине Мусьял — руководителю министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области — и узнал, что сейчас женщина находится в отпуске в Индии. Его возмутила поездка чиновницы за границу.

«Я сейчас даже не беру сторону моральную: когда у нас еще не вся наша земля освобождена и люди находятся, прямо скажем, в очень тяжелом положении, ехать отдыхать на этом фоне за рубеж — у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание. Но я сейчас даже не про моральную, этическую сторону вопроса, я сейчас про тот мир, который изменился с начала специальной военной операции», — сказал он.

По мнению врио губернатора Курской области, несмотря на то, что Мусьял не имеет доступа в государственной тайне и не обязана согласовывать свои выезды в другие страны, в нынешней обстановке представителям власти в регионе следует сообщать о поездках заранее. Он поручил разработать определенный порядок, согласно которому должностные лица Курской области будут рассказывать ему, куда и с какой целью еду.

«Любой выезд за рубеж сотрудников правительства Курской области, администрации губернатора без уведомления быть не может. <… > Чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, <… > не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью, является ли страна, в которую он едет, членом Международного уголовного суда, не будет ли угрозы с точки зрения провокации в отношении этого человека», — заявил Хинштейн.

Ранее Александр Хинштейн признался, что у него нет доверия к курским чиновникам. Он отметил, что правоохранительные органы уже получили материалы с информацией о деятельности некоторых высокопоставленных лиц для дальнейших разбирательств.

Также местных чиновников обязали открыть комментарии в социальных сетях. Врио губернатора отмечал, что по качеству обратной связи с жителями региона в сети также будут оценивать эффективность работы правительства.