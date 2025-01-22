Хинштейн обяжет чиновников уведомлять о выездах за рубеж

Абсолютное большинство участников опросов в соцсетях, которые провел Александр Хинштейн, заявили, что чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж. Результаты врио губернатора Курской области опубликовал в Telegram-канале .

После этого он пообещал, что в ближайшее время в региональные документы внесут правки, которые зафиксируют эту обязанность законодательно. Хинштейн поблагодарил всех проголосовавших.

«После их (документов. — прим. ред.) принятия историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — добавил врио губернатора.

Накануне Хинштейн, попытавшись обратиться на заседании к чиновнице Ирине Мусьял, узнал, что она отдыхает в Индии. Этот факт его возмутил.

Сама врио министра в ответ рассказала телеканалу RTVI, что предупреждала начальство о поездке за рубеж.