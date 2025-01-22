Курская чиновница ответила на критику Хинштейна

Врио министра Мусьял заявила, что предупреждала Хинштейна об отпуске за границей

Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила в интервью телеканалу RTVI , что предупреждала исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна о времени и месте проведения своего отпуска. Чиновница выезжала на отдых в Индию.

«Да, я посещала Индию и 20-го января уже была на территории России. И, конечно, я с особым интересом посещала объекты культурного наследия на территории Индии, находящиеся под защитой ЮНЕСКО», — уточнила Мусьял.

Врио министра заявила, что предупредила Хинштейна о своем выезде за границу с 9 по 24 января 2025 года.

Ранее врио губернатора на заседании правительства заявил, что курские чиновники должны согласовывать свой выезд за границу. Несмотря на то, что Мусьял не является носителем секретной информации, выезд за границу должностных лиц во время боевых действий в воюющем регионе неуместен и недопустим, отметил Хинштейн.