Губернатор Самарской области ушел в отставку

Дмитрий Азаров покинул пост губернатора Самарской области. Он объявил об этом в Telegram-канале правительства региона.

«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — объявил он.

Азаров подвел итоги работы. Он заявил, что с 2018 года в Самарской области удалось возвести сотни соцобъектов, разбить парки, набережные и скверы в каждом городе на Волге, завершить строительство моста с трассой «Обход Тольятти», преодолеть последствия пандемии и санкций, сплотиться на фоне СВО. Экс-губернатор поблагодарил жителей за поддержку и пообещал продолжать работать над развитием региона.

Волна кадровых перестановок произошла после инаугурации президента. Стало известно о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука главой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и отставке министра ЖКХ Крыма Сергея Донца.