Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

Глава Крыма Аксенов сообщил об отставке министра ЖКХ Донца

Фото: РИА «Новости»

Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Такое решение приняли в рамках плановой ротации кадров.

«Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении», — написал Аксенов.

По его словам, пост министра ЖКХ Крыма теперь займет Максим Новик. До этого он руководил ГУП РК «Вода Крыма».

Президент Владимир Путин 30 мая встретился с главой Тюмени Русланом Кухаруком. В рамках переговоров российский лидер предложил мэру стать губернатором ХМАО.

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