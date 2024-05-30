Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Такое решение приняли в рамках плановой ротации кадров.
«Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении», — написал Аксенов.
По его словам, пост министра ЖКХ Крыма теперь займет Максим Новик. До этого он руководил ГУП РК «Вода Крыма».
Президент Владимир Путин 30 мая встретился с главой Тюмени Русланом Кухаруком. В рамках переговоров российский лидер предложил мэру стать губернатором ХМАО.
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