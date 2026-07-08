Губернатор Прикамья Махонин отметил роль малого и среднего бизнеса в развитии региональной экономики на «Иннопроме»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в открытой студии «ФедералПресс» на международной промышленной выставке «Иннопром» отметил роль малого и среднего бизнеса в развитии региональной экономики.

По словам главы региона, выставка дает возможность продвигать продукцию предприятий Прикамья, в том числе небольших компаний и стартапов, а также расширять сотрудничество с партнерами из других регионов.

«Для нас выставка „Иннопром“ — это возможность продемонстрировать наши предприятия, включая небольшие фирмы и компании. Мы убеждены в том, что именно они выступают сегодня основой успешного функционирования нашей региональной экономики», — сказал Дмитрий Махонин.

Губернатор подчеркнул, что прикамские промышленники не просто наращивают производство: в регионе концентрируются на выпуске высокотехнологичной продукции и развитии машиностроения.

Глава Прикамья также отметил, что на выставке стенд Пермского края традиционно представлен как уже знакомыми предприятиями, так и новичками. Он рассказал о стартапе по производству компактных станков, запуск которого поддерживают власти региона.

Кроме того, Дмитрий Махонин отметил важность сотрудничества с крупными холдингами Свердловской области, такими как «Русская медная компания», УГМК, «Евраз» и другими.