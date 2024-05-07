Эксклюзив 07 мая 2024, 15:17 Говорил простые и понятные вещи. Вассерман — о словах Путина на инаугурации Депутат Вассерман: речь Путина на инаугурации содержала простые и понятные вещи РИА «Новости»

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Официально вступивший в полномочия президента Владимир Путин в ходе своей речи на инаугурации, которая проходила в Кремле, говорил простые и понятные вещи. Все прошло штатно, заметил в разговоре с 360.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, присутствовавший на церемонии.

«Не было никаких неожиданностей. Речь президента, хотя о ней заранее никто не знал, тоже содержала вещи простые и понятные. Террористическая организация Украина грозилась учинить массированный налет — не знаю, был он или нет. Даже если и был, то получил массированное отражение. Ничего неожиданного не случилось, что меня радует. Как говорят: отсутствие новостей — уже хорошая новость», — поделился парламентарий.

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Он рассказал, что раньше неоднократно видел инаугурацию по телевизору. Вассерман выразил надежду, что власти снимут ограничения на число сроков, на которые может избираться президент.

«Считаю своим долгом отметить, что выступаю против ограничения числа сроков пребывания в какой бы то ни было выборной должности. Это ущемляет права не избираемых, а избирателей. И надеюсь, что в течение ближайших лет его отменят», — добавил собеседник 360.ru.

По мнению Вассермана, после 2030 года никто не скажет, что ограничения сняли в интересах Путина. Ранее депутат заявил, что в течение нового президентского срока нынешнего главы государства «террористическая организация Украина» падет.