Власть 07 мая 2024, 13:34 Депутат Вассерман: новый президентский срок Путина завершится падением террористической Украины

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Сегодня, 7 мая, прошла инаугурация Владимира Путина. Какие изменения могут произойти в этот период, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Life.

По его мнению, в ближайшие шесть лет закончится ликвидация террористической Украины.

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«Организация Североатлантического договора окончательно провалится в собственноручно вырытую яму. Завершится демонтаж нынешней системы глобального разделения труда, основанный на узкой специализации целых стран», — заявил парламентарий.

Он также прокомментировал вопрос о составе нового правительства. Глобальных преобразований тут не ожидается, считает Вассерман.