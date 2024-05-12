Госдуме потребуется более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров | 360°

Власть 12 мая 2024, 10:32 Госдуме потребуется более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров Володин: для утверждения кандидатур вице-премьеров потребуется более шести часов РИА «Новости»

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Депутатам Государственной думы потребуется более шести часов, чтобы утвердить кандидатуры вице-премьеров. На это указал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Чтобы обсудить кандидатуры заместителей главы правительства, Государственной думе потребуется более шести часов времени», — сказал он.

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По словам спикера, Госдума приглашает на обсуждение кандидатур членов делового сообщества и руководителей профсоюзов.

«Мы постараемся к обсуждению кандидатур на посты в кабмин подойти основательно, прозвучат наказы. Если посмотреть на фамилии претендентов, то все согласятся, что это опытные и профессиональные люди», — добавил Володин.

Кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров России поступили в Госдуму в субботу, 11 мая. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявлял, что фракция не поддержит 11 предложенных претендентов на посты.