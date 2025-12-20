Госдума вернется к рассмотрению запрета рекламы эзотериков после слов Путина

Новую версию законопроекта о запрете рекламы эзотериков и гадалок внесут в Госдуму после выступления президента России Владимира Путина в программе «Итоги года». Об этом в комментарии ТАСС заявил заместитель председателя комитета по информационной политике нижней палаты парламента Андрей Свинцов.

Он напомнил, что депутаты дважды рассматривали подобные инициативы, но каждая из них получила отрицательные отзывы со стороны правительства.

«Я буду вносить в третий раз законопроект о запрете рекламы различных эзотерических услуг. Я надеюсь, что после того, как президент высказался, правительство переосмыслит и даст положительное заключение», — заявил Свинцов.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в программе «Итоги года» заявил, что представляющие себя колдунами и оккультистами дельцы вводят россиян в заблуждение и наносят вред их психологическому состоянию.

Глава государства подчеркнул, что необходимо бороться с рекламой подобных услуг.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты в приоритетном порядке рассмотрят все законопроекты для выполнения поручений президента.