Госдума в приоритетном режиме реализует решения Путина на прямой линии
Госдума в приоритетном порядке законодательно реализует поручения президента Владимира Путиным по результатам общения с гражданами на прямой линии 19 декабря. Об этом в мессенджере MАХ сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава нижней палаты парламента отметил, что лидер страны обозначил ключевые темы, формирующие повестку развития России.
«Принятые им решения по результатам общения с гражданами нашей страны законодательно реализуют в приоритетном порядке», — написал Володин.
В пятницу Путин провел совмещенную с прямой линией итоговую пресс-конференцию. Мероприятие продолжалось почти 4,5 часа, глава государства ответил на более чем 80 вопросов от населения и журналистов.
Некоторые жалобы решили в прямом эфире. Вдова участника СВО из Новосибирской области рассказала, что не может получить выплаты за погибшего супруга из-за бюрократии.