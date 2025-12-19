Госдума в приоритетном режиме реализует решения Путина на прямой линии

Госдума в приоритетном порядке законодательно реализует поручения президента Владимира Путиным по результатам общения с гражданами на прямой линии 19 декабря. Об этом в мессенджере MАХ сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты парламента отметил, что лидер страны обозначил ключевые темы, формирующие повестку развития России.

«Принятые им решения по результатам общения с гражданами нашей страны законодательно реализуют в приоритетном порядке», — написал Володин.

В пятницу Путин провел совмещенную с прямой линией итоговую пресс-конференцию. Мероприятие продолжалось почти 4,5 часа, глава государства ответил на более чем 80 вопросов от населения и журналистов.

Некоторые жалобы решили в прямом эфире. Вдова участника СВО из Новосибирской области рассказала, что не может получить выплаты за погибшего супруга из-за бюрократии.