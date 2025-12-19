Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов

В России совершенно необходимо бороться с рекламой оккультных ритуалов и магических услуг, так как они вводят людей в заблуждение. Об этом на совмещенной с прямой линией пресс-конференции в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

«Оккультные услуги, сатанизм*, всякие колдуны — бред просто. Загоняют людей в темный угол в прямом и переносном смысле, вводят в заблуждение, наносят существенный ущерб гражданам, их психологическому, психическому и моральному состоянию. С этим надо бороться», — подчеркнул он.

Ранее адвокат Олег Зернов напомнил, что пропаганда или публичная демонстрация символики запрещенных в России организаций и движений влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ и сатанизм здесь не исключение.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.