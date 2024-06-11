Дума поддержала введение уголовного наказания за участие в нежелательных структурах

Депутаты ГД одобрили проект о наказании за участие в нежелательных организациях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовное наказание за участие в любых нежелательных организациях. Также парламентарии одобрили поправки в Уголовный кодекс и КоАП. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект будет дополнять федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, сейчас нежелательной признается только деятельность зарубежных структур. Он назвал сложившуюся ситуацию «правовым пробелом» и объяснил, что благодаря новому законопроекту правительство исключит возможность различных структур вмешиваться во внутренние дела страны.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил сотрудников Международной федерации прав человека (FIDH) с пособниками террористов. Эта организация обратилась в Международный уголовный суд с запросом на выдачу ордеров на арест российских журналистов.