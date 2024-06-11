Депутаты предложили законопроект о запрете никабов

Депутаты ГД внесли в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо

Депутаты Государственной думы РФ направили на отзыв в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

«Постарался учесть все замечания, высказанные вами, чтобы, запретив сами понимаете что, не запретить шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы дедов Морозов», — отметил он.

По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности в стране и никаким образом против верующих.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее предложил предоставить право властям регионов и образовательным организациям на регулирование ношения никабов в общественных местах и школах.