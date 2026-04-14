Госдума разрешила использовать армию для защиты арестованных за границей россиян

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом. Об этом сообщили на сайте нижней палаты.

Документ касается случаев, когда суд действует по поручению другого государства без участия России, у него нет полномочий на основе международного договора или резолюции Совбеза ООН.

«Западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным. Для них обыденной практикой стало игнорирование международных норм и правил, грубое вмешательством в дела суверенных государств, сопровождающееся незаконным преследованием людей. В этих условиях, важно сделать все, чтобы наши граждане были защищены», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство внесло проект в марте, чтобы защитить граждан от неправомерных действий недружественных стран.