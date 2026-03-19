В Госдуму внесли проект о защите россиян за границей с помощью армии

В Государственную думу поступил законопроект, подготовленный правительством, который расширяет возможности защиты граждан России за пределами страны. Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Речь идет о россиянах, арестованных иностранными судами. Новый законопроект разработало Министерство обороны. Авторы инициативы уточняют: законопроект позволит государственным органам действовать по решению президента, если речь идет о преследовании россиян за рубежом без участия России в соответствующих судебных процедурах.

Среди предложенных изменений — возможность использования российских военных за пределами страны в таких ситуациях. Окончательное решение в каждом случае будет принимать президент.

Сейчас законодательство предусматривает ряд оснований для применения российских войск за рубежом. В их числе — отражение нападения на российских военных за границей, помощь союзным государствам, защита граждан от вооруженных угроз, а также борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому иностранцев, служивших в российской армии, запретят выдавать другим государствам для уголовного преследования.