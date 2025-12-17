Число пользователей российского мессенджера MAX превысило 75 миллионов

Мессенджер MAX получил более 75 миллионов пользователей и ввел цифровой ID

Общее число зарегистрированных пользователей в российском мессенджере MAX превысило 75 миллионов. С момента запуска через платформу отправили более 6,5 миллиарда сообщений и совершили более двух миллиардов звонков. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Число публичных каналов в MAX превысило 122 тысячи. На них подписались 35 миллионов пользователей.

Лидерство по числу подписчиков удержал канал «Кремль. Новости». В первую тройку также вошли «Мир сегодня с Юрием Подолякой» и «Артемий Лебедев».

В рейтинге других каналов-миллионников оказались «Соловьев», Mash, РИА «Новости», «RT на русском» и «Едим дома».

Важным обновлением в мессенджере стал запуск цифрового ID. Этот аналог бумажных документов в формате QR-кода появился на платформе 15 сентября. Через нововведение можно получить быстрый доступ ко всем личным документам, а также подтвердить возраст, статус студента или многодетного родителя.

В минувший вторник, 16 декабря, Госдума приняла закон, обязывающий управляющие компании перевести домовые чаты для общения с жильцами в мессенджер МАХ. Авторы инициативы подчеркнули, что мера направлена на защиту личных данных россиян.