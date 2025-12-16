Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер MAX

Госдума приняла закон, согласно которому управляющие компании будут общаться с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере MАХ. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

В документе отметили, что ответственным за порядок такого взаимодействия назначен Минстрой России. Подчеркивается, что личные данные россиян в отечественном мессенджере будут лучше защищены по сравнению с аналогами. Поэтому у мошенников будет меньше возможностей завладеть персональной информацией.

Парламентарии также внесли изменения в правила оформления протоколов общих собраний собственников и процедуру избрания членов советов МКД. Кроме того, для руководителей управляющих компаний отменили квалификационный экзамен и ввели систему независимой оценки квалификации.

В декабре число каналов в MAX увеличилось почти до 90 тысяч. Общая аудитория всех каналов составляет более 28 миллионов пользователей.