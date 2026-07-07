Госдума приняла законопроект о передаче МВД списка профессий для мигрантов

Госдума приняла закон, передающий МВД полномочия Министерства труда в вопросе утверждения списка профессий для трудовых мигрантов. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Кроме того, именно МВД получит право позволять мигрантам работать за пределами региона, в котором они получили разрешение на работу.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала также утвердить список специальностей, по которым иностранные специалисты смогут трудоустраиваться вне установленной квоты. По ее словам, Минтруд так и не сделал этого с 2013 года.

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что приглашать иностранцев нужно туда, где нет собственных специалистов, — при этом в список таких специальностей не должны входить медицинские. Он объяснил свою позицию тем, что в 17 регионах трудоустроили мигрантов-медиков с нарушениями правил.

«Рассчитываем, что МВД наведет порядок в вопросах регулирования трудовой миграции», — подчеркнул он.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, как в России противодействуют теневой занятости мигрантов.