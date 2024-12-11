Депутат Федяев: наказание за нарушение ПДД должно быть ощутимым

Госдума может рассмотреть поправки, предусматривающие увеличение размера административных штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. В беседе с RT необходимость таких мер объяснил первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Он напомнил, что размер многих штрафов не менялся более 10 лет. Так, некоторые действуют с 2007 года. Однако с того времени уровень жизни и цены выросли, отметил депутат.

«Наказание за нарушение должно быть ощутимым, а не номинальным, чтобы работать и влиять на снижение аварийности на дорогах», — заявил парламентарий.

По словам Федяева, реализация инициативы «не вызовет радости» у автомобилистов.