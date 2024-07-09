Госдума дала отсрочку от армии сотрудникам двух ведомств

Госдума приняла закон об отсрочке для работников прокуратуры и СК

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», разрешив отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК. Об этом сообщила « Российская газета ».

Отсрочку от призыва предоставят в том числе поступившим на службу в органы прокуратуры и Следственного комитета после получения высшего образования по необходимым специальностям.

Проект внесли в Госдуму еще в феврале. Теперь он поступит на рассмотрение в Совет Федерации.

В апреле генеральный прокурор Игорь Краснов предложил предоставлять отсрочку выпускникам вузов, идущим работать в сферу оборонно-промышленного комплекса.

В январе право на отсрочку от призыва для работников IT-компаний продлили до 30 лет.