Генпрокурор предложил давать отсрочку от армии еще одной категории россиян | 360°

Мир 24 апреля 2024, 11:46 Генпрокурор предложил давать отсрочку от армии еще одной категории россиян Краснов предложил давать отсрочку от армии идущим работать в ОПК выпускникам

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В России необходимо предоставлять отсрочку от службы в армии выпускникам учебных заведений, которые идут работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С таким предложением во время заседания Совета Федерации выступил генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, также нужно проработать вопрос о выделении дополнительных средств на подготовку специалистов с последующим распределением на оборонных заводах.

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«Нужно научить молодежь востребованным специальностям, чтобы ликвидировать кадровый голод», — сказал глава ведомства.

В марте Минпромторг направил в Минобороны список работников, принимающих участие в выполнении государственного оборонного заказа. Военное ведомство попросило дать этим людям отсрочку от призыва на военную службу весной.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение об отсрочке службы для сотрудников ОПК пока не формализовали.