Генпрокурор предложил давать отсрочку от армии еще одной категории россиян | 360°

24 апреля 2024, 11:46
Генпрокурор предложил давать отсрочку от армии еще одной категории россиян
Краснов предложил давать отсрочку от армии идущим работать в ОПК выпускникам
В России необходимо предоставлять отсрочку от службы в армии выпускникам учебных заведений, которые идут работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С таким предложением во время заседания Совета Федерации выступил генеральный прокурор Игорь Краснов.
По его словам, также нужно проработать вопрос о выделении дополнительных средств на подготовку специалистов с последующим распределением на оборонных заводах.
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«Нужно научить молодежь востребованным специальностям, чтобы ликвидировать кадровый голод», — сказал глава ведомства.
В марте Минпромторг направил в Минобороны список работников, принимающих участие в выполнении государственного оборонного заказа. Военное ведомство попросило дать этим людям отсрочку от призыва на военную службу весной.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение об отсрочке службы для сотрудников ОПК пока не формализовали.
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