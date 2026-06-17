Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва и в проходящих одновременно местных кампаниях состоится с 18 по 20 сентября. Об этом сообщил Центризбирком в рамках заседания, с которого вел онлайн-трансляцию.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил выборы на 20 сентября. В этот день изберут также губернаторов 11 регионов (восьмерых — напрямую, троих — через местные парламенты) и парламенты 39.

В мае член Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова сообщала, что 34 региона подали заявки на применение дистанционного электронного голосования. При этом восемь субъектов, ранее использовавших такую технологию, в этот раз от нее отказались.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на этих выборах впервые смогут отдать свой голос более 1,6 миллиона молодых россиян.