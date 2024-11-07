Путин высказался о формировании нового многополярного мира

Путин: в многополярном мире страны не должны чувствовать себя униженными

В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов. На это указал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Только тогда мы сможем обеспечить действительно долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития», — сказал он.

Российский лидер отметил, что прежнее устройство мира ушло, а за формирование нового развернулась борьба. В ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия остается необходимой для всего мира.

Также Путин предупредил, что международные конфликты могут обернуться взаимным уничтожением. Вера Запада в собственную безнаказанность может привести к трагедии из-за возможного применения ядерного оружия.