Путин высказался о формировании нового многополярного мира

В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов. На это указал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Только тогда мы сможем обеспечить действительно долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития», — сказал он.
Российский лидер отметил, что прежнее устройство мира ушло, а за формирование нового развернулась борьба. В ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия остается необходимой для всего мира.
Также Путин предупредил, что международные конфликты могут обернуться взаимным уничтожением. Вера Запада в собственную безнаказанность может привести к трагедии из-за возможного применения ядерного оружия.
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