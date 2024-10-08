Главы государств СНГ призвали не допустить возрождения фашизма

На саммите в Москве руководители стран СНГ подписали обращение к народам и мировой общественности в преддверии 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры стран призвали не допускать фальсификации истории и противодействовать оправданию и прославлению нацизма, в том числе возведению памятников, пропагандирующих ксенофобию и нетерпимость.

Ранее президент Владимир Путин призвал страны СНГ совместно отметить в 2025 году юбилей Победы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что на празднование в следующем году не пригласят лидеров недружественных стран, но и без этого число ожидаемых гостей весьма велико. Он не стал раскрывать все подробности, но заявил, что прежде всего пригласят лидеров стран бывшего СССР.