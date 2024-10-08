Главы государств СНГ призвали не допустить возрождения фашизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что на празднование в следующем году не пригласят лидеров недружественных стран, но и без этого число ожидаемых гостей весьма велико. Он не стал раскрывать все подробности, но заявил, что прежде всего пригласят лидеров стран бывшего СССР.
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