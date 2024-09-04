Песков рассказал, кого не пригласят на парад к 80-летию Победы в Москву

Песков: глав недружественных стран на парад к 80-летию Победы не пригласят

Лидеров недружественных стран не пригласят на парад в Москву, посвященный 80-летию Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его процитировало РИА «Новости» .

«Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ», — подчеркнул он.

Песков рассказал, что в Москве планируют провести неформальный саммит СНГ накануне юбилейного парада Победы. Также будет «много других двухсторонних контактов», уточнил он.

На празднование 80-летия Победы пригласили президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха. Глава государства Владимир Путин предложил монгольскому коллеге приехать в Москву в мае. Президент заметил, что Хурэлсуха ждут в России.