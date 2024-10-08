Путин призвал страны СНГ вместе отметить 80-летие Победы

Празднование 80-летие Победы в Великой Отечественной войне страны Содружества Независимых Государств проведут вместе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите глав государств СНГ в узком составе.

Он подчеркнул, что 2025 год для стран участниц объединения станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом

«В 2025 году мы совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», — обратился Путин к участникам встречи.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, рассказывая о повестке заседания в широком формате заявил, что один из вопросов касается совместного обращения глав государств — участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В начале сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры недружественных стран не получат приглашений на парад Победы в Москве в 2025 году.

Он подчеркнул, что из без этих политиков список станет достаточно внушительным и прежде всего в него включат лидеров стран СНГ.

Президент России Владимир Путин еще в сентябре прошлого года на заседании Российского организационного комитета «Победа» поручил наполнить глубоким смыслом торжественные мероприятия к 80-летию Победы в 2025 году.

В качестве личной инициативы он предложил создать аналог выставки «100 раритетов российской государственности», проходившей в московском Манеже несколько лет назад, но посвященный Великой Отечественной войне.