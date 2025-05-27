Главу Новокаховского округа сняли с поста за недостойное поведение

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо снял с должности главу Новокаховского округа Виталия Гуру за «порочащее и недостойное» представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Отрешил Виталия Гуру от должности главу Новокаховского городского округа. Причина — порочащее и недостойное представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны», — написал губернатор.

Сальдо добавил, что членство Гуру в партии «Единая Россия» также приостановили. Временно исполняющей обязанности главы округа вместо Гуру Сальдо назначил Болотнюю Елену Викторовну.

Около месяца назад в Сети завирусилось видео, на котором глава Новокаховского округа Гура смеется и ругается матом на фоне памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Ранее в Вологодской области чиновницу уволили из-за видео дочери с угрозами отправить на СВО.