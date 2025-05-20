Чиновницу уволили из-за видео дочери с угрозами отправить на СВО

Главу Нюксенского округа Юлию Шевцову отправили в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Он уточнил, что чиновницу лишили должности «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Филимонов подчеркнул, что следующим главой округа «с высокой долей вероятности» может стать участник спецоперации.

По словам губернатора, у Шевцовой часто возникали конфликты с подчиненными, поэтому «не упустили возможности попытаться „воткнуть ей шпильку“ из-за мести». Также он посоветовал чиновнице отдать дочь на курсы медицинских сестер, чтобы потом девушка попала на стажировку в военный госпиталь.

Дочь Швецовой ранее опубликовала в TikTok ролик в котором угрожала отправить людей на СВО, ссылаясь на влияние матери из-за ее должности. Политолог Сергей Марков в беседе 360.ru назвал поведение девушки аморальным.