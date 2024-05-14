Главой Счетной палаты назначили Бориса Ковальчука | 360°

Власть 14 мая 2024, 17:32 Главой Счетной палаты назначили Бориса Ковальчука Совфед назначил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360 в

Бориса Ковальчука назначили на должность председателя Счетной палаты России. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Кандидатуру Ковальчука в ходе пленарного заседания представил полпред президента в верхней палате парламента Артур Муравьев.

Реклама

Совет Федерации 14 мая начал утверждение кандидатов, выдвинутых российским лидером Владимиром Путиным для назначения в силовой блок кабмина. Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала их достойными профессионалами.

На открытии заседания Матвиенко поздравила Михаила Мишустина с переназначением на должность главы правительства. Путин подписал соответствующий указ 10 мая.