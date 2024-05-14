Главой Счетной палаты назначили Бориса Ковальчука | 360°

14 мая 2024, 17:32
Главой Счетной палаты назначили Бориса Ковальчука
Совфед назначил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты
Бориса Ковальчука назначили на должность председателя Счетной палаты России. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
Кандидатуру Ковальчука в ходе пленарного заседания представил полпред президента в верхней палате парламента Артур Муравьев.
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Совет Федерации 14 мая начал утверждение кандидатов, выдвинутых российским лидером Владимиром Путиным для назначения в силовой блок кабмина. Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала их достойными профессионалами.
На открытии заседания Матвиенко поздравила Михаила Мишустина с переназначением на должность главы правительства. Путин подписал соответствующий указ 10 мая.
Россия
Владимир Путин
Михаил Мишустин
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