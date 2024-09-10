Глава Воскресенского умер после победы на выборах

После победы на муниципальных выборах скоропостижно скончался 61-летний глава поселения Воскресенского в Новомосковском административном округе Москвы Магомед-Загир Гасанов. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов Магомед-Загир Гасанович. <…> Он внес большой вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления на территории поселения», — сообщил муниципалитет.

Причину смерти Гасанова пресс-служба не уточнила. С 2013 года он возглавлял Совет депутатов Воскресенского, а с 2020 года руководил местным Домом культуры и спорта.

Гасанов умер через два дня после выборов и за 19 дней до своего 62-летия. «Известия» сообщили, что он состоял в «Единой России» и по итогам голосования получил мандат муниципального депутата городского округа Воскресенск.