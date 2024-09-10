Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о прошедшем Едином дне голосования. Он поблагодарил региональную избирательную комиссию и всех, кто был задействован на местах.

«В подавляющем большинстве наши кандидаты от „Единой России“, самовыдвиженцы, а также в других регионах одержали победу. Это доверие, а доверие — это ответственность», — подчеркнул он.

Отдельно губернатор поблагодарил тех, кто проводил встречи с жителями Подмосковья и отвечал на их вопросы. Воробьев заметил, что выборы — это всегда большая и сложная работа.

«Я еще раз хочу поздравить всех муниципальных депутатов, которые были избраны, чтобы в тесном партнерстве работать с главами городских округов, и в таком партнерстве обеспечивать те перемены, которые ждут все наши жители», — добавил глава региона.

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