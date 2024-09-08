Голосование на выборах депутатов завершилось в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершился последний день голосования на выборах депутатов в Совет депутатов муниципалитета. Все избирательные участки округа закрылись ровно в 20:00, и в настоящий момент проводится подсчет голосов.

За три дня голосования, включая возможность дистанционного электронного голосования, явка составила 28 049 человек, что соответствует 23,4% от общего числа избирателей.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил активное участие жителей в выборах.

«Все три дня на избирательные участки приходили жители разных возрастов. Каждый активно проявил свою гражданскую позицию. Жителям также было доступно дистанционное электронное голосование. Для избирателей преклонного возраста было организовано выездное голосование», — отметил Малкин.

Напомним, что выборы депутатов длились три дня. В первый день открылось 83 избирательных участка, которые работали ежедневно с 8:00 до 20:00.

Теперь все внимание сосредоточено на подсчете голосов и ожидании итоговых результатов, которые определят состав нового Совета депутатов муниципалитета.

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