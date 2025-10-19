Глава РФПИ объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, на тему строительства тоннеля между Россией и США. Об этом он написал в соцсети X .

Дмитриев предложил пользователям создать «свое лучшее ИИ-видео» о тоннеле между Россией и Аляской, добавить хештег #putintrumptunnel и опубликовать работу. По его словам, победители смогут выиграть четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску, а также первую поездку по тоннелю.

Ранее Дмитриев представил идею тоннеля через Берингов пролив, который, по его словам, мог бы соединить Евразию и Америку. Он утверждал, что проект стоимостью менее восьми миллиардов долларов можно реализовать за восемь лет с применением технологий Boring Company. Дмитриев назвал инициативу «тоннелем Путина – Трампа», отметив, что она уже вызвала большой резонанс в медиа.