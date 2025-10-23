«Долбить по бандеровским нычкам». Медведев высмеял Трампа за смену позиции

Медведев: после отмены саммита Трамп полноценно встал на тропу войны с Россией

Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште говорит о том, что он выбрал военную конфронтацию. Об этом написал в Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что теперь США можно считать противником, ведь их разговорчивый миротворец полноценно встал на тропу войны с Россией.

По словам Медведева, теперь у Трампа не получится говорить, что это конфликт его предшественника Джо Байдена. Зампред Совбеза добавил, что принятые решения считаются актом войны против России, ведь американский лидер полностью солидаризировался с безумной Европой.

Также Медведев заявил, что из-за действий Трампа Россия может изменить ход спецоперации. При этом политик увидел плюс «в очередном движении трамповского маятника».

«Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна», — резюмировал он.

Ранее глава Белого дома объявил об отмене саммита с Путиным в Будапеште. Также Трамп заявил, что пришло время для введения новых санкций против России.