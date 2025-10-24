Песков: конкретных договоренностей по встрече Путина и Трампа не было

О проведении саммита России и США в Будапеште не было конкретных договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Точных сроков проведения саммита никто не называл. И о них никто не договаривался. <…> В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что на сегодняшний день Кремль оценивает ситуацию с переговорами по урегулированию украинского кризиса как затянувшуюся паузу. Песков подчеркнул, что она возникла из-за нежелания киевских властей интенсифицировать процесс переговоров.

По словам представителя Кремля, ни российский лидер Владимир Путин, ни американский президент Дональд Трамп не хотят терять времени зря. Чтобы встреча оказалась результативной, необходимо проделать большую работу.

«Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прошелся по Трампу после отмены саммита. По его мнению, глава Соединенных Штатов вышел на тропу войны.