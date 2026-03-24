Знак мужества и мастерства: Якубович и Роднина поздравили Росгвардию с 10-летием

Известные люди поздравили Росгвардию с наступающим 10-летием в видеообращениях

Известные люди, в том числе телеведущий Леонид Якубович и заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Ирина Роднина, поздравили Росгвардию с приближающимся 10-летием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардия — это элита, знак мужества и мастерства!» — заявил многолетний ведущий «Поля чудес» в собственном стихотворении.

Роднина обратилась к ведомству в прозе, отметив, что все это время оно стоит на страже безопасности всей страны.

«Люди, которые служат в Росгвардии, — это люди мужественные, верные присяге, гражданскому долгу», — подчеркнула она.

Также к поздравлениям присоединились художник Александр Шилов, художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный, музыканты Игорь Саруханов, Пелагея, Олег Газманов и многие другие.

Федеральная служба войск Национальной гвардии была образована 5 апреля 2016 года указом президента Владимира Путина. В ее состав вошли внутренние войска, ОМОН, СОБР, ведомственная и вневедомственная охрана, подразделения по надзору за оборотом оружия, а также авиационные подразделения МВД. В тот же день директором нового ведомства стал Виктор Золотов.

Ведомство напрямую подчиняется президенту России, а его глава равен по статусу федеральному министру.

За время специальной военной операции по меньшей мере 20 гвардейцев стали Героями России. А всего в ведомстве и его правопредшественниках служили и служат не менее 500 удостоенных высшего знака отличия.

