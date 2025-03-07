Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил россиянок с 8 Марта

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. В поздравительной речи глава ведомства со сцены Центрального академического театра Российской Армии привел примеры подвигов российских женщин-военнослужащих.

«Современную российскую армию невозможно представить без женщин. Это военные медики, связисты, геодезисты, снайперы, психологи, операторы беспилотных летательных аппаратов. Искренняя благодарность матерям наших военнослужащих. Вы воспитали истинных патриотов, настоящих защитников Отечества», — отметил Белоусов.

Глава минобороны выразил благодарность женщинам-военнослужащим и пожелал быть счастливыми.

«Потому что когда женщина улыбается, как известно, мир становится лучше. Спасибо вам огромное», — подчеркнул министр.

В театре Российской Армии прошло торжественное мероприятие в честь женщин-военнослужащих. В концерте участвовали военные творческие коллективы и известные российские артисты — Лев Лещенко, Лариса Долина, Зара, Денис Майданов.