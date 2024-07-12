Глава Адыгеи обсудил с Сальдо восстановление Генического района

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов приехал в Херсонскую область и встретился там с губернатором области Владимиром Сальдо. Об этом сообщили на официальном сайте республики.

На встрече Сальдо и Кумпилов обсудили вопросы взаимодействия двух регионов и участие Адыгеи в восстановлении и развитии подшефного Генического района.

«В ходе диалога подчеркнута важность реализации поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по восстановлению мирной жизни в новых регионах страны», — заявили на сайте республики.

Там отметили, что проделали много работы по строительству и восстановлению социальных объектов. На все цели в 2023 году из республиканского бюджета направили более 420 миллионов рублей.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов встретились с родственниками бойца спецоперации. Они обсудили меры поддержки военных и вручили подарки семье.