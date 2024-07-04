Глава Балашихи Сергей Юров встретился с семьей бойца СВО

Игорь Брынцалов отметил, что мы стараемся всесторонне помочь нашим воинам и их близким. В Подмосковье действует единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

На встрече обсудили меры поддержки военнослужащих и вручили семье подарки. Участие также приняли председатель комитета семей воинов Отечества округа Наталья Махонина и военный комиссар Сергей Чирки.

Напомним, что Ильдар решил стать добровольцем и в декабре 2022 года подписал контракт с Министерством обороны. Ефрейтора ранили в августе 2023 года, после восстановления он снова приступил к службе в зоне проведения СВО. Награжден медалью за Мужество, «За отвагу», «За службу в ракетно-артиллерийских войсках», а также Орденом «Службою и храбростью» II степени. Сейчас мужчина работает на заводе «Энергокабель» и воспитывает четверых детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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