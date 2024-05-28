ГИБДД опять стала Госавтоинспекцией

ГИБДД России вернули прежнее название, теперь это Госавтоинспекция. Об этом сообщил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД. Его процитировало РИА «Новости» .

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название», — сказал он.

Пока на сайте МВД ведомство названо Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД). ГАИ основали летом 1936 года. В 1998 году Госавтоинспекицю переименовали в ГИБДД. Спустя четыре года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому старое название можно было использовать наравне с новым.

Еще одну смену названия предложили в России. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация откажется от использования названия на английском языке.