ГИБДД опять стала Госавтоинспекцией

Черников: ГИБДД законодательно сменила название на Госавтоинспекцию

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

ГИБДД России вернули прежнее название, теперь это Госавтоинспекция. Об этом сообщил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета МВД. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название», — сказал он.

Пока на сайте МВД ведомство названо Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД). ГАИ основали летом 1936 года. В 1998 году Госавтоинспекицю переименовали в ГИБДД. Спустя четыре года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому старое название можно было использовать наравне с новым.

Еще одну смену названия предложили в России. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация откажется от использования названия на английском языке.

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