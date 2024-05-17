В России Sukhoi Superjet 100 захотели переименовать в «Яковлев» | 360°

Общество 17 мая 2024, 04:41 В России Sukhoi Superjet 100 захотели переименовать в «Яковлев» Глава Ростеха Чемезов: Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев» РИА «Новости»

Читать 360 в

Самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». Об этом в интервью РБК сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«У нас это все под „КБ имени Яковлева“, и я думаю, что так и будет — „Яковлев“», — так Чемезов ответил на вопрос о разработке российского бренда для всех гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Реклама

Глава госкорпорации подчеркнул, что ОАК откажется от использования названия Superjet.

Первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 состоялся летом 2023 года. Это стало важнейшим событием для российской гражданской авиации, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.