Генпрокуроры России и Турции подписали программу сотрудничества

Договор о программе сотрудничества между Генпрокуратурой России и Генеральной прокуратурой при Верховном апелляционном суде Турции на 2026–2027 годы подписали руководители ведомств Александр Гуцан и Мухсин Шентюрк. Как сообщила пресс-служба российского ведомства, церемония прошла в Анкаре.

В ходе встречи Гуцан заявил, что в основе многолетних отношений России и Турции лежат принципы взаимного уважения и доверия.

«Этому в полной мере способствует мудрая политика лидеров наших стран — президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — сказал глава российского надзорного ведомства.

Он добавил, что подписание программы сотрудничества усилит взаимодействие ведомств двух стран и поможет в совместной работе в противодействии терроризму, киберпреступности, нелегальной миграции и другим международным угрозам.

Гуцан подчеркнул, что российские и турецкие прокуроры поделятся наработанными практиками. Программа сотрудничества предусматривает проведение совместных конференций для поиска решений стоящих перед ведомствами задач.

Генпрокурор России пояснил, что можно не ограничиваться только программными мероприятиями. Он пригласил турецких коллег посетить курсы повышения квалификации для иностранных работников в Университете прокуратуры России.

В ноябре прошлого года Гуцан в ходе рабочего визита в Ханой встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, с которым обсудил сотрудничество надзорных ведомств двух стран.