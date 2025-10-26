Генпрокурор Гуцан встретился с президентом Вьетнама

Генеральный прокурор России Александр Гуцан провелу встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Ханое. В ходе переговоров они обсудили взаимодействие двух стран, сообщила пресс-служба ведомства.

«В непростых геополитических условиях отношения двух стран развиваются в конструктивном дружеском ключе», — сказал Гуцан.

Он напомнил, в мае президент Владимир Путин и генсекретарь ЦК То Лам подписали декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Сейчас взаимодействие компетентных органов России и Вьетнама строится в соответствии с целями этого документа, отметил генпрокурор.

Кроме того, в ходе рабочего визита в Ханой Александр Гуцан возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.

Генпрокурор также провел встречу с коллегой из Анголы Элдером Фернанду Питтой Грошем. Стороны отметили важность развития двухстороннего партнерства в сфере борьбы с преступностью.

В минувшую пятницу Гуцан прибыл в Ханой для подписания конвенции ООН против киберпреступности. Также у генпрокурора планировались встречи с иностранными коллегами.