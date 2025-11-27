Генпрокурор потребовал устранять просчеты в сфере миграции

Генеральный прокурор Александр Гуцан отметил, что государственные меры по миграционному контролю и учету иногда сводятся на нет из-за коррупции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«От состояния законности в данной сфере во многом зависит общественно-политическая ситуация в стране, безопасность наших граждан, защищенность в целом государства как от внешних, так и от внутренних угроз и вызовов», — подчеркнул Александр Гуцан.

Генпрокурор России подчеркнул, что работа миграционных органов часто сопровождается нарушениями и ошибками. Меры, принимаемые для наведения порядка, порой нивелируются проявлениями коррупции. Он отметил необходимость согласованных действий для исправления ситуации.

Гуцан также оценил важность культурной адаптации мигрантов в обществе. Он сказал, что это должно происходить на основе традиционных российских ценностей. Также необходимо обучать мигрантов в образовательных учреждениях и помогать им справляться с другими вызовами в процессе социализации.